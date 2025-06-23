Утвержден новый порядок подсчета среднего заработка: что изменится с 1 сентября

Согласно постановлению правительства РФ, с 1 сентября 2025 года вступают в действие новые правила расчета среднего заработка. Они касаются выплат при увольнении, отпускных, больничных и командировочных. Подробнее о том, что изменилось — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

По словам специалистов, это сделано для стабильности расчетов. Предполагается, что выплаты не будут «прыгать» из-за разного числа рабочих дней в разных месяцах.

— На первый взгляд, это, конечно, бюрократическая новость, но для работника она означает честный и более прозрачный расчет, — рассказал финансист, эксперт по защите капитала Иван Орлов.

Раньше, по его словам, существовала особая методика вычисления среднего заработка. Общий доход за последний год работы делился на 12, а затем на коэффициент 29,3, представляющий собой среднемесячное количество дней, что давало величину среднедневного заработка.

— Это не зависело от количества рабочих дней в конкретном месяце. Такая формула расчета была утверждена еще в советское время. Она, конечно, не была идеальна. К примеру, если работник брал отпуск в месяце, в котором много праздников или выходных, то он терял деньги, — объяснил Иван Орлов.

При выплате выходного пособия расчет тоже был не совсем точным и не всегда в пользу работника, ведь доход, полученный в разные месяцы, имел разную ценность из-за того самого коэффициента 29,3.

— Теперь расчет будет привязан не к календарным дням, а к рабочим. Будет учитываться фактическое число дней по производственному календарю за последние 12 месяцев. Это более точный и логичный подход, потому что отпускные платятся именно за рабочее время, — сказал Иван.

Например, при пятидневной рабочей неделе, когда в декабре сотрудник отработал 22 дня, а в мае — 18, это обстоятельство обязательно повлияет на вычисление отпускных выплат и размер заработной платы.

— Во внимание принимаются только фактические рабочие дни, а не календарные. Это более справедливо по отношению к сотруднику, и такой подход к расчету позволит точнее отразить реальный уровень его доходов. Выплаты будут производиться без учета праздничных дней, что особенно выгодно, если отпуск приходится на месяц с большим количеством выходных, например январь. Таким образом, сумма отпускных не уменьшится из-за праздников. Такая система расчета более прозрачна и легка для понимания и проверки. Сотрудник сможет самостоятельно оценить примерную сумму, которую ему должны выплатить, что снизит вероятность возникновения разногласий с бухгалтерией, — дополнил Орлов.

Все больше москвичей заключают договор пожизненного содержания с иждивением. Что он собой представляет и чем он выгоден пенсионерам, узнала «Вечерняя Москва».