Экономист раскритиковал ситуацию с пенсиями в России

Экономист Никита Кричевский выразил свое недовольство состоянием пенсионной системы в России. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

По состоянию на 1 апреля размер средней пенсии в России вырос до 23 448 рублей. В начале года этот показатель составлял 23 175 рублей, отметил специалист. Он счел суммы слишком низкими.

«Так еще пенсии уменьшились в реальном выражении. За январь-март инфляция составила 2,8% в пересчете на год. Исходя из этой цифры, средняя пенсия на 1 апреля, если в ноль, должна была составить 23 817 руб. А не 23 448 руб. Причем, это средняя пенсия, а не медианная», — подчеркнул Кричевский.

Ранее депутат Московской областной думы Анатолий Никитин назвал налогообложение пенсий в России маловероятным в обозримом будущем. Он подчеркнул, что государственные финансы позволяют сохранить действующую модель, при которой пенсии освобождены от налогов. Депутат добавил, что для налогообложения пенсий потребовалось бы изменить законодательство на федеральном уровне.