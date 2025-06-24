Путин перенес крайний срок оплаты услуг ЖКХ

Крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг переносится с 10-го на 15-е число месяца. А срок предоставления платежных документов поменялся с "первого числа месяца" на "пятое число месяца". Закон об этих и других изменениях подписал президент РФ Владимир Путин.

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Согласно новому положению, плата за жилое помещение и коммунальные услуги должна вноситься ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за предыдущем месяцем. Этот шаг объясняется удобством для граждан, так как большинству россиян зарплата выплачивается 12 или 15 числа, и оплата после получения зарплаты позволит избежать просрочек и начисления пени.

Также установлено новое правило предоставления платежного документа: теперь он должен быть передан гражданам не позднее пятого числа месяца, следующего за истекшим. До этого прописывалось, что платежный документ предоставляется до первого числа. Это даст коммунальщикам и управляющим компаниям дополнительное время, чтобы произвести расчет начислений и избежать неточностей.

Как пояснил на пленарном заседании Госдумы член профильного Комитета ГД по строительству и ЖКХ Дмитрий Аверов, данный перенос связан с глобальной цифровизацией коммунальной сферы.

"Безусловно, это создаст более комфортные условия для жильцов", - сказал он.

Еще одно положение закона гласит, что федеральная служба судебных приставов будет публиковать информацию о делах, возбужденных на основании требований о взыскании задолженности по оплате счетов за жилые помещения и коммунальных услуг, в Государственной информсистеме ЖКХ. В ту же систему должна поступать информация о технических характеристиках и состоянии многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.