Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

О рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий в столице рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"В столице мы создаем целую экосистему профессионального развития жителей города разных возрастов - от профориентации и обучения до помощи в трудоустройстве. Один из важнейших элементов комплексного подхода - работа флагманского центра "Профессии будущего". Более полумиллиона вакансий, большинство из которых не требуют высшего образования, представлены в агрегированной базе центра. Она позволяет горожанам находить предложения работодателей, максимально соответствующие их навыкам и интересам, в том числе с возможностью карьерного роста и повышения дохода. Сегодня зарплаты высококвалифицированных специалистов по ряду востребованных профессий достигают 500 тысяч рублей в месяц - это касается сферы ИТ, промышленности, транспорта и финансового сектора. По всем перечисленным направлениям в центре можно пройти переподготовку, выбрав одну из 75 коротких образовательных программ", - раскрыла подробности Ракова.

Наиболее высокооплачиваемым направлением остается промышленная отрасль. Рейтинг специальностей возглавил специалист по аргонной сварке с зарплатой до 500 тысяч рублей в месяц. Для этой позиции требуются опыт работы от трех лет, наличие профильного образования, а также удостоверение не ниже четвертого разряда.

На высокий уровень дохода могут рассчитывать и работники сферы информационных технологий. Например, зарплата руководителя команды разработчиков-аналитиков достигает 450 тысяч рублей. Такой специалист должен обладать управленческим стажем от четырех лет.

Еще одним перспективным направлением является финансовый сектор. Ведущему бизнес-аналитику работодатели готовы предложить 400 тысяч рублей в месяц. Особенно востребованы специалисты с глубокой экспертизой в кассовых операциях.

Повышенным спросом пользуются и квалифицированные работники транспортной отрасли. Например, слесарь по ремонту автомобилей должен иметь квалификацию не ниже четвертого разряда, а от опытного менеджера по логистике требуется наличие собственной базы клиентов и умение работать с большими объемами информации. Средний доход таких специалистов составляет 250 тысяч рублей.

Кроме того, в список самых высокооплачиваемых профессий вошли оператор-наладчик станков с ЧПУ, сервисный инженер, продакт-менеджер, машинист электропоезда, менеджер по работе с клиентами и электромеханик, которые могут зарабатывать до 200 тысяч рублей.

Как ранее отметил Сергей Собянин в стратегии развития системы социальной защиты Москвы до 2030 года, город предлагает любому москвичу и жителям других регионов развить свой кадровый потенциал и успешно встроиться в крупнейший рынок труда нашей страны.

В центре "Профессии будущего" на улице Щепкина (дом 38, строение 1) максимум за 3,5 месяца можно освоить одну из 75 востребованных специальностей в различных отраслях экономики. Трудоустроиться после завершения обучения помогут карьерные наставники. В числе партнеров центра более трех тысяч работодателей. Помимо этого, здесь реализуют программу комплексной профориентации для учеников девятых классов.