ФНС начислила рекордную сумму пеней за квартал

Налоговая служба начислила 183 млрд рублей пеней за первый квартал 2025 года, что почти вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщили «Известия» со ссылкой на данные ФНС. Общий объем начислений по налоговым нарушениям достиг 190 млрд рублей.

Рост начислений связан с введением дифференцированной системы расчета пеней. За первые 30 дней просрочки применяется ставка 1/300 от ключевой ставки ЦБ в день, с 31-го по 90-й день — 1/150, после трех месяцев — снова 1/300. Ранее действовала фиксированная ставка 1/300. Изменения затронули компании, просрочившие платежи более чем на месяц — теперь они должны платить вдвое больше.

Дополнительное влияние оказал рост ключевой ставки с 16% до 21% в 2024 году, от которой зависит размер пеней. Налоговый консультант Алексей Крылов назвал новый порядок расчета основным фактором увеличения начислений.

Усиление камерального контроля и предпроверочного анализа также способствовало росту пеней. Ведущий юрисконсульт «КСК Групп» Ирина Михеева отметила, что иногда налоговая начисляет пени по ошибке, за недоимку прошлых периодов. Поскольку судиться с налоговой долго и дорого, люди предпочитают просто заплатить. Коллаборация маркетплейсов и ФНС, запущенная в конце 2024 года, дала дополнительный эффект в выявлении налоговых нарушений.

При сохранении текущих темпов роста сумма начисленных пеней может достичь 800 млрд рублей к концу года, прогнозирует доцент РЭУ им. Плеханова Екатерина Голубцова. Для бюджета это существенная статья доходов в условиях прогнозируемого дефицита в 3,8 трлн рублей.

ФНС сообщила о положительных результатах работы по снижению числа должников. По сравнению с началом 2023 года их количество сократилось вдвое: среди юридических лиц — в 2,5 раза, среди физических лиц — в 1,8 раза. В 2025 году введена налоговая амнистия за дробление бизнеса для стимулирования выхода компаний из тени.