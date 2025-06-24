Откажут из-за долгов: с июля 2025-го банки станут строже
На автофорумах обсуждают, как купить автомобиль, если в банке стали строже относиться к оценке платежеспособности. Один из пользователь написал, что у него зарплата около 60 тысяч рублей, но при этом два кредита с общим платежом 30 тысяч рублей и кредитка, которую он гасит ежемесячно.
И хотя кредиты платить совсем недолго, но банк может не одобрить автокредит из-за новой методики расчета платежеспособности клиента. Как теперь быть?
Что изменилось с июля 2025 года
С 1 июля банки обязаны учитывать более жесткие критерии при расчете долговой нагрузки заемщика. Это связано с обновленной методикой Банка России:
- теперь в расчет ПДН (показателя долговой нагрузки) включают не только кредиты и займы, но и рассрочки, МФО, а также кредитки с лимитом, даже если вы ими почти не пользуетесь;
- у банков стало меньше пространства для «смягчения» условий, если у клиента и так уже высокие выплаты по долгам. Если ПДН заемщика превышает 50–60%, банки будут чаще отказывать или предлагают меньшую сумму.
Что делать, если отказали в автокредите
Если вам отказали в кредите из-за долговой нагрузки, есть несколько альтернатив.
- Попробовать внести больший первоначальный взнос. Чем выше взнос, тем меньше сумма кредита и, соответственно, ежемесячный платеж.
- Закрыть один или два текущих кредита и подать заявку повторно. Показатель ПДН сразу улучшится.
- Рассмотреть потребительский кредит вместо автокредита. Его можно оформить без справки о доходах и использовать на любую покупку, включая авто. Но ставка обычно выше.
- Рассмотреть совместную заявку с поручителем или созаемщиком. Например, с супругом/супругой или родителем.
- Подкопить и купить авто без кредита — особенно, если речь о недорогой машине с пробегом.