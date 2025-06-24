Появились две схемы обмана с новыми пятитысячными купюрами

Злоумышленники решили воспользоваться процессом ввода в оборот новых денег.

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Речь идёт о пятитысячных купюрах нового образца с изображением Екатеринбурга и Уральского федерального округа, сообщает ИА DEITA.RU.

О том, что мошенники придумали, как минимум, две схемы обмана граждан на тему использования модифицированных денег взамен банкнот образца 1997 года, всех граждан предупредили представители Центрального банка страны.

Как рассказали в регуляторе, в настоящее время аферисты осуществляют массовые звонки по всей России, в ходе которых они убеждают людей в том, что им необходимо установить на свой телефон специальное приложение для распознавания поддельных купюр.

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Жулики уверяют граждан в том, что это официальные программы Центробанка, однако, на самом деле это шпионское ПО, после установки которого преступники получают удалённый доступ к мобильным устройствам своих жертв и похищают все доступные средства.

В рамках второй схемы злоумышленники ходят по квартирам пожилых россиян и пытаются убедить их совершить обмен старых пятитысячных банкнот на новые. Если пенсионеры отдают им настоящие деньги, то взамен они получают фальшивки, предупредили в ЦБ.

Эксперты объяснили гражданам, что специально обменивать купюры со старым дизайном не придётся. Это потребуется только в случае, если она сильно повреждена. Обменять такие деньги на новые можно в офисе любого российского банка, заключили в ведомстве.