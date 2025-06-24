Блогер раскрыл стоимость рациона Дурова

Сооснователь Telegram Павел Дуров известен своей приверженностью к здоровому образу жизни и строгой системе питания. Блогер канала «Леха и Еда» проанализировал высказывания бизнесмена, чтобы воссоздать его примерный рацион и подсчитать стоимость его питания.

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Рацион, включающий королевские креветки, дикорастущий рис, свежие салаты, грейпфрут, лосось и витаминные отвары, которые, предположительно, выбирает Дуров, обходится ему в 2305 руб. в день.

Бизнесмен ранее заявлял, что предпочитает есть один-два раза в день, не пьет кофе и чай, избегает промышленно обработанное мясо и делает акцент на натуральных продуктах, включая дикую рыбу и сезонные травы.

Несмотря на довольно высокую стоимость — 69 150 руб., — подход Дурова отражает не роскошь, а последовательную философию минимализма и контроля качества потребляемых продуктов. Однако подобный рацион требует высокой дисциплины и подойдет далеко не каждому.

Блогер подчеркнул, что это предположительный рацион Дурова, основанный на его высказываниях. Кроме того, подсчитанная стоимость применима для российских продуктов, тогда как в Дубае или Париже эти цены могут отличаться.