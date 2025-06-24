Экономист рассказал, в какой валюте выгоднее всего держать сбережения

Гражданам России рекомендуется хранить финансовые сбережения в рублях, так как в нынешних условиях такой вариант является более безопасным и выгодным. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин.

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По словам эксперта, уже ближе к июля текущего года курс американского доллара будет примерно на уровне 75–83 рублей, а евро — около 86–95 рублей. Он отметил, что в ближайшей перспективе ожидать сильных колебаний валюты не стоит.

— Продолжительных серьезных выходов за коридоры 75-83 рубля за доллар и 86-95 рублей за евро я не ожидаю в ближайшем будущем, — передает Балынина Aif.ru.

Аналитик департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман рассказал, что с начала года рубль укрепился относительно доллара на 24 процента — причиной этого стала высокая ставка Центробанка России. По его словам, ближайшей целью служит уровень 78–82,5 рубля за доллар.

Глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что равновесным на данным момент можно считать валютный курс выше 100 рублей за доллар.