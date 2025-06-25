В Госдуме рассказали о субсидиях для россиян на оплату ЖКХ

Lenta.ru

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский рассказал, что у ряда россиян есть право на получение субсидии на оплату услуг ЖКХ. Его слова приводит РИА Новости.

В Госдуме рассказали о субсидиях для россиян на оплату ЖКХ
© РИА Новости

Якубовский уточнил, что субсидия на оплату ЖКХ гражданам России, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают установленную долю от совокупного дохода семьи. Среди них пенсионеры, малоимущие семьи, многодетные, инвалиды и семьи участников специальной военной операции на Украине (СВО).

При этом льготу могут получить как собственники жилья, так и наниматели по договорам социального найма.

«Размер субсидии рассчитывается как разница между фактическими расходами и допустимой долей», — уточнил депутат.

Ранее Якубовский назвал справедливым повышение ставок за забор воды в 10 раз.

«Однако необходимо обеспечить контроль, чтобы инициативы по корректировке ставок не повлияли на тарифы для населения», — отметил он.

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