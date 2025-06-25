Заявки россиян на разблокировку активов в ЕС могут перестать принимать

Казначейство Бельгии может уже с сентября 2025 года прекратить принимать документы на разблокировку замороженных активов.

Об этом сообщает инвесткомпания Wealth IQ со ссылкой на своих европейских партнёров. Это значит, что подать заявление на получение бельгийской лицензии — необходимого условия для разблокировки активов в системе Euroclear — можно будет только до конца лета.

Официального заявления от властей пока не было, но, по информации Wealth IQ, решение уже согласовано с Еврокомиссией. В компании подчёркивают, что отсутствие действий со стороны инвесторов может быть воспринято как согласие с блокировкой активов.

В июне 2022 года Евросоюз ввёл санкции против российского Национального расчётного депозитария (НРД). В результате были заморожены российские активы на сумму около 5,7 триллиона ₽. Позже казначейство Бельгии разрешило инвесторам подавать индивидуальные заявки на разблокировку. Однако на практике многие российские участники, включая «БКС Мир инвестиций», ВТБ, «Тинькофф Страхование», «Цифра Брокер» и УК «Альфа-Капитал», получили отказ.

При этом частным инвесторам удавалось получить разрешение чаще. Например, в 2023 году лицензию выдали россиянам с европейским ВНЖ или банковским счётом в ЕС. Среди юридических лиц добились успеха только единицы — банк «Санкт-Петербург» взыскал через суд более $107 миллионов, также разрешения получали Экспобанк и Ури-банк.