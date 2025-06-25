Юрист рассказал, на чем отразится рост тарифов в Домодедово

Рост тарифов в аэропорту Домодедово, вероятно, повлечет за собой повышение стоимости авиабилетов и питания в терминалах. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев.

Как накануне стало известно, Домодедово с 1 июля повысит часть сборов и тарифов для российских авиакомпаний в среднем на 7%. Юрист отметил, что нововведения коснутся авиакомпаний, арендаторов и пассажиров, поскольку дополнительные издержки могут быть перенесены на конечных пользователей.

«Повышение тарифов способно отразиться на цене билетов и стоимости питания в терминалах, — заявил Русяев.

По его словам, для авиакомпаний повышение тарифов означает увеличение обязательных платежей, которые могут быть включены в стоимость билетов. Юрист подчеркнул, что в условиях рыночной конкуренции рост тарифов аэропорта может быть включен в стоимость билета для пассажира или компенсирован за счет внутренних ресурсов авиакомпании.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авиасейлс» сообщила, что россияне начали бронировать авиабилеты на осень. На первом месте среди внутренних направлений — Сочи: на него приходится 26% от всех перелетов по стране.