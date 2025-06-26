Почти полмиллиона россиянок ждет перерасчет пенсии

Речь идет о многодетных матерях, сообщает ИА DEITA.RU.

Глава социального фонда Сергей Чирков завяли о том, что государство в 2026 году увеличит пенсионные выплаты матерям, имеющим пять и более детей. Нововведения коснутся и тех, кто уже вышел на пенсию.

Ранее Владимир Путин по итогам заседания Госсовета, состоявшегося в декабре 2024 года, дал поручение снять ограничение и учитывать в страховом стаже все периоды отпуска по уходу за ребенком.

И в России, по данным Соцфонда, таких гражданок - порядка 400 тысяч. За год стажа, если у женщины трое детей, ей дадут 5,4 коэффициента за третьего ребенка. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Отмечается, что это высокий показатель, который сравним с гражданином, получающим зарплату в 120 тысяч рублей. Деньги в бюджете на это уже заложены. В Госдуме отмечают, что данный закон - один из наиболее социально значимых.