Россиянам рассказали, кто сможет открыть социальный вклад с 1 июля

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С 1 июля 2025 года в России появятся социальные вклады и счета. Они рассчитаны на граждан, которые получают меры социальной поддержки по утверждённому правительством перечню, рассказала «РИА Новости» доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Жанна Ивановская.

Кто сможет открыть социальный вклад с 1 июля
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С 1 июля 2025 года такие вклады обязаны открывать только системно значимые банки, а с 1 января 2027 года — остальные кредитные организации входящие в систему страхования вкладов (ССВ).

Для того, чтобы открыть социальный вклад, нужен доступ к «Госуслугам» и электронной подписи. Гражданин может иметь только один социальный счёт и один вклад, при этом они могут быть в разных банках. Вклад не может превышать 50 тысяч ₽. Срок вклада — год, однако его можно продлить на тот же срок. На остаток на счёте каждый месяц будут начисляться проценты по самой высокой ставке, которая действует в банке для вкладов физлиц сроком от месяца до года включительно.