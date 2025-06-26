Россиян предупредили о новых правилах оплаты услуг ЖКХ

Крайний срок оплаты услуг ЖКХ будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» предупредил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.

Он отметил, что для подготовки к нововведению россиянам следует проверить настройки автоплатежей, отслеживать актуальные данные, а также планировать свой бюджет, исходя из новых сроков оплаты.

«Перенос срока на 15-е число позволит увеличить период для обработки платежей, снизить нагрузку на платежные системы, дать потребителям больше времени на проверку квитанций и улучшить планирование семейного бюджета», — объяснил собеседник агентства.

Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года. Власти обещают дать жителям России время для перехода и адаптации к новым правилам.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о переносе крайнего срока оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).