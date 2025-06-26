В России просрочка по кредитным картам достигла рекорда

Просрочки по кредитным картам в России продолжают расти — на конец мая около 8,5 млн карт имели задолженность свыше 90 дней. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на данные БКИ «Скоринг бюро».

Общая сумма таких долгов составила почти 576 млрд рублей. Год назад этот показатель был ниже — около 427 млрд, передает «Газета.ру». Аналитики обратили внимание, что задержки с выплатами наблюдаются не только по «долгим» просрочкам, но и по краткосрочным — на 30 и 60 дней.

В целом доля проблемных кредиток достигла 12% от всех выданных, а их долги составляют более 11% от всего «карточного» портфеля банков. Эксперты связывают ситуацию с высокой закредитованностью граждан и тем, что в 2024 году банки активно выдавали кредитки.