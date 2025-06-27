Каждому третьему работнику в России сократили или отменили премию

Каждый третий работник в России за последний год столкнулся с сокращением или лишением премии, пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты июньского исследования hh.ru и НПФ «Эволюция».

Согласно опросу, у 20% россиян премия сократилась и у 9% выплаты прекратились.

Чаще всего такая ситуация наблюдается среди менеджеров, IT-специалистов, риелторов, а также работников в сферах продаж, финансов и строительства.

При этом на лишение или сокращение премий жалуются, как правило, жители Свердловской (42%), Новосибирской (36%), Самарской (32%) и Ростовской (31%) областей, а также Татарстана (32%).

Тренд на снижение размеров премий или их отмену подтвердили также в сервисе «Работа.ру».

Ранее сообщалось, что ряд компаний в России могут в ближайшие месяцы принять решение о сокращении зарплаты сотрудникам.