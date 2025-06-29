С 1 июля в России изменятся выплаты детских пособий

Выплаты на детей увеличатся при перерасчёте пособий с 1 июля в России. Об этом сообщила депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

По её словам, прозвучавшим в беседе с «Лентой.Ру», это коснётся только тех граждан, у кого срок выплаты единого пособия на ребёнка закончился в июне.

«Для них, если сохраняется нуждаемость, будут произведены перерасчёты на основании того повышения, которое произошло с 1 января 2025 года», — сказала парламентарий.

Бессараб объяснила, что прожиточный минимум на ребёнка повысился, в связи с чем на новый срок будет рассчитано новое пособие.

Ранее депутат Государственной думы Анатолий Аксаков сообщил о возможности двукратного увеличения выплат на ипотеку для многодетных семей.