Два дня до роста тарифов: услуги ЖКХ в России резко подорожают

С 1 июля россиян ждет плановая индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги — в среднем на 11,9%, но в отдельных регионах - до 21%. Подорожают все основные статьи расходов — от электроэнергии до отопления. На фоне стагнирующих доходов и замедляющейся инфляции новые цифры в платежках — в среднем, 5000 рублей и выше за типовую квартиру — становятся очередным испытанием на прочность для населения. Власти объясняют рост тарифов изношенностью инфраструктуры, но потребителям вряд ли легче от того, что трубы старые. О том, как именно изменится платежка, почему разница между регионами такая ощутимая и есть ли шансы сэкономить на полете «комуналки» — в материале «МК».

Платежка в августе станет тем самым письмом, которую лучше бы не открывать сразу. 1 июля — дата очередного планового повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, и это повышение, несмотря на словосочетание «плановое», выглядит как неприятное внезапное известие. Формально средняя индексация составит 11,9%, что тоже немало, учитывая тот факт, что средняя годовая инфляция в стране заметно ниже – 9,6%. Но на деле цифры в регионах скачут, доходя местами до 21- 25%. Так или иначе, подорожает все: электричество в среднем — на 12,6%, газ — на 10,3%, отопление и горячая вода — вплоть до 15%. Конечно, вся эта россыпь цифр заставляет многих жильцов взяться за калькуляторы: сколько придется платить за услуги ЖКХ теперь?

Как пояснил Павел Склянчук, член Экспертного совета при Комитете Госдумы по строительству и ЖКХ, «средняя платеж за «коммуналку» в 2024-м составлял 4000–4200 рублей. К нему мы прибавляем, условно говоря, 20% — 840 рублей. Получается, что в августе 2025-го придется заплатить порядка 5000 рублей». Склянчук уточняет, что тут идет речь только про «коммуналку». Не надо забывать и про сопутствующие услуги управляющих компаний, которые тоже любят индексировать тарифы в пределах инфляции. А инфляция, несмотря на замедление, по-прежнему остается высокой. Из этого следует, что прибавка к сумме в платежке может составить дополнительно еще 100-200 рублей. Получается, что на оплату квартиры среднестатистическому россиянину придется изыскать уже не 4000, а где-то 5200 рублей.

В России средний коммунальный платеж за однокомнатную квартиру уже сейчас достигает примерно 4500 рублей в месяц, приводит свои данные Сергей Сергеев, руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ Московской коллегии адвокатов «Яковлев и Партнеры». По его словам, учитывая новую индексацию, суммы в районе пяти тысяч — это скорее умеренный сценарий. Сергеев отмечает: «В среднем, платеж вырастет от 500 до 1000 рублей, но для кого-то и на 1,5 тысячи в месяц».

Игорь Колесников, руководитель проекта Фонда «Институт экономики города», подтверждает: «Платежка за коммунальные вырастет в среднем на 10-12%, но разброс по регионам – от 8% до 20%. То есть, по сути, жители разных регионов одной страны оказываются в разных экономических условиях: у кого-то плюс 500 рублей, у кого-то — плюс полторы тысячи. Логика этих колебаний — туманна. Региональные власти отчитываются, что рост устанавливается «с учетом возможностей населения», но критерии этих «возможностей» не афишируются».

Ну а главный вопрос: почему же тарифы в очередной раз растут быстрее инфляции? Почему инфляция — это всегда проблема для потребителя, но не ограничение для поставщика ресурса? Объяснение стандартное: «обновление инфраструктуры», «изношенные сети», «необходимость модернизации». Проблема лишь в том, что все эти причины звучат из года в год, но в квитанции виден только рост тарифа, а не отчеты о замене стояков или прокладке новых труб.