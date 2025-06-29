В РФ начнется эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ

Эксперимент по онлайн-информированию и взаимодействию при взыскании долгов за коммунальные услуги пройдет в России с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ.

Минстрою поручено в течение 15 рабочих дней сформировать перечень регионов, которые примут участие в эксперименте.

Как указано в документе, с которым ознакомился ТАСС, целями эксперимента является, в частности, повышение информированности граждан о наличии у них задолженности за ЖКХ, оптимизация нагрузки на мировых судей при вынесении ими приказов о взыскании задолженности и сокращение сроков взыскания этой задолженности.

В рамках эксперимента будут взаимодействовать государственная информационная система (ГИС) ЖКХ, автоматизированная система "Правосудие", портал госуслуг и Единая цифровая платформа в социальной сфере.

Мировые судьи смогут в электронном виде получать от ГИС ЖКХ заявления о взыскании задолженности за коммунальные услуги, содержащие все необходимые сведения, чтобы не приходилось направлять "бумажные" запросы в различные органы власти. Одновременно с этим должникам в личный кабинет на портале госуслуг будет приходить информация о наличии у них задолженности, а также о действиях, которые принимаются по этому вопросу взыскателями и мировыми судьями. Участие граждан и организаций ЖКХ в эксперименте будет добровольным.