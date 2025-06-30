С 1 июля части российских пенсионеров поднимут пенсии

С 1 июля некоторым российским пенсионерам повысят выплаты и надбавки. Об этом член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал ТАСС.

Он подчеркнул, что выплаты увеличиваются не всем сразу, а только тем, у кого в июне возникли юридически значимые обстоятельства. Так, пенсию повысят тем гражданам, которые прекратили трудовую деятельность. Кроме того, выплаты увеличат достигшим 80-летнего возраста, получившим первую группу инвалидности или же ставшим опекуном для нетрудоспособным иждивенцем.

30 июня сообщалось, что в Государственную думу поступит законопроект, предусматривающий увеличение выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности для некоторых медиков, которые работали в учреждениях здравоохранения в сельской местности.

В конце июня депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин заявил, что госслужащие могут рассчитывать на пенсию в 63 тысячи рублей при средней зарплате и страховом стаже 20 лет.