В Государственную Думу планируют внести законопроект, предусматривающий изменение порядка расчета платы за коммунальные услуги, используемые для обслуживания общего имущества в многоквартирных домах. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в РИА Новости.

Инициатива исходит от членов думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Согласно предложению, предлагается отказаться от действующего нормативного метода расчета и перейти на систему ежемесячной оплаты по фактическому объему потребления коммунальных ресурсов, зафиксированному общедомовыми приборами учета.

Сейчас владельцы квартир оплачивают потребление услуг на содержание общего имущества по установленным нормативам, а перерасчет производится лишь один раз в год по итогам показаний приборов учета. Однако такая схема вызывает проблемы у управляющих компаний, поскольку они обязаны оплачивать ресурсоснабжающим предприятиям фактически потребленные объемы, но не имеют возможности своевременно получать средства от собственников жилья до момента ежегодного перерасчета. Подобная практика ведет к дефициту финансирования текущего ремонта домов и негативно сказывается на условиях жизни жителей, передает агентство.

Россиян предупредили о новых правилах оплаты услуг ЖКХ

Некоторые граждане имеют право на получение субсидии на оплату услуг ЖКХ, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Такая субсидия положена россиянам, чьи затраты на оплату ЖКУ превышают установленную долю от совокупного дохода семьи.