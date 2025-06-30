В России планируют ввести семь новых пошлин для мигрантов

Правительство России рассматривает законопроект о введении новых госпошлин для трудовых мигрантов и автовладельцев. Документ, разработанный Минфином, планируется рассмотреть на заседании правительственной комиссии 30 июня, пишет газета «Известия».

Для мигрантов предлагается ввести семь новых видов пошлин, включая 4,2 тыс. рублей за выдачу и продление патента, 2,1 тыс. рублей за дубликаты миграционных документов, 1 тыс. рублей за продление временного пребывания.

Автовладельцы столкнутся с повышением пошлин. Водительские права подорожают в два раза (до 4–6 тыс. рублей), стоимость ПТС увеличится в 1,5 раза (до 1,2 тыс. рублей), а пластиковое СТС будет стоить 4,5 тыс. рублей.

Экономисты отмечают, что последняя индексация пошлин проводилась более 10 лет назад. Повышение сборов компенсирует инфляционный рост затрат на изготовление документов.

По оценкам Минфина, нововведения принесут в бюджет дополнительно 45 млрд рублей ежегодно. Средства планируется направить на развитие миграционной политики и транспортной инфраструктуры.