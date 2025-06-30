Новый ГОСТ на школьную форму ударит по бюджету семьи

Национальная Служба Новостей

Любые стандарты повышают цены, а требования к школьной форме ложатся бременем на учителей и родителей, заявил НСН Дмитрий Казаков. Новый ГОСТ на школьную форму ударит по бюджету семьи, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

Новый ГОСТ на школьную форму ударит по бюджету семьи
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Школьная форма должна быть удобной, эстетичной и патриотичной — эти требования теперь учитывает новый ГОСТ, который вступает в силу в России с 1 июля. Согласно документу, школьную форму рекомендуется изготавливать в деловом стиле, ее покрой должен обеспечивать удобство для обучающегося как в сидячем положении, так и в движении. Также новым ГОСТом рекомендуется размещение на школьной форме государственной и патриотической символики. Казаков рассказал, какие будут последствия для школ.

«Все, конечно, хорошо, но вопрос в том, сколько это будет стоить. Сейчас проблем с одеждой нет, можно купить недорогую комфортную одежду. Но когда вводятся стандарты, это само по себе может привести к удорожанию. Люди могут испытывать проблемы с этим, за чей счет это дело все будет? Есть подозрение, что это по бюджету может серьезно ударить. Думаю, это дополнительные проблемы для учителей, родителей…Нагрузка растет постоянно, а реформы – это всегда стресс», - объяснил он.

В связи с этим Казаков выступил против единой школьной формы.

«Что касается единой формы для всех, о которой часто говорят, здесь все очень противоречиво. По моим наблюдениям, это часто приводит к лишним конфликтам. В обществе привыкли, что есть некий плюрализм, подростки особенно очень остро реагируют на это. Много ресурсов нужно, чтобы за всем этим следить. Конечно, возникает дополнительное напряжение. Поэтому я не большой сторонник школьных форм, должны быть простые нормы, не очень жесткие. Для родителей это тоже «напряг», у всех разное мнение на этот счет. В образовании много других проблем, которые нужно решать в первую очередь», - добавил собеседник НСН.

Ранее депутаты Госдумы Олег Матыцин, Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили ввести в школах единую спортивную форму в цветах российского флага, передает «Радиоточка НСН».