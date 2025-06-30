В России подорожают услуги ЖКХ

С 1 июля услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в России подорожают в среднем на 11,9 процента. Об этом пишет RTVI со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства.

Грядущее повышение коммунальных тарифов станет самым значительным за последние годы. Больше всего цены вырастут в Пермском крае — на 21,1 процента, Кемеровской области — на 19,8 процента и в Северной Осетии — на 19,1 процента. Жителям Москвы и Ленинградской области придется платить за коммуналку на 15 процентов больше.

Комитет Госдумы по защите конкуренции попросил Федеральную антимонопольную службу объяснить причины роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). «Госдума получит информацию о причинах роста тарифов на коммунальные услуги и их экономической обоснованности. Потом мы, может, сами еще проверим, посмотрим, оценку дадим, будем изучать, будем смотреть, какие факторы повлияли на рост тарифов, и делать выводы будем», — рассказал глава комитета Валерий Гартунг.

Ранее в Госдуме предложили изменить правила расчета ЖКУ в части ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирных домах. Законопроект подразумевает переход на плату, основанную на показаниях общедомовых счетчиков.