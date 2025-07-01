Банкам запретили брать плату за снижение ставки по ипотеке

С 1 июля 2025 года банки не вправе брать плату за установление сниженной процентной ставки по ипотеке. К этой дате кредитные организации обязаны прекратить практику получения платы от заёмщика. Соответствующий пункт ипотечного стандарта ЦБ вступил в силу.

С 1 января 2025 года уже действуют некоторые ограничения для банков. Так, при досрочном погашении ипотечного кредита банк должен компенсировать заёмщику избыточно оплаченную им часть вознаграждения за период, когда он не воспользовался пониженным платежом.