ФАС возьмет под контроль рост цен на услуги ЖКХ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проконтролирует изменение цен на жилищно-коммунальные услуги, говорится на сайте ведомства.

Это будет сделано с целью недопущения небооснованного роста цен с 1 июля. В ФАС подчеркнули, что строго пресекают нарушения при установлении тарифов в регионах. Ведомство регулярно проверяет достоверность и экономическую обоснованность расходов, учитываемых при формировании тарифов, говорится в публикации.

С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ проиндексируют на 11,9 процента. Тарифы на газ для населения поднимут на 10,3 процента, на электроэнергию — на 12,6 процента.