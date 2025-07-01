В Госдуме прокомментировали слухи о возможной заморозке вкладов

Российские застройщики для подогрева спроса к вложениям в недвижимость могли распространить слухи о возможной заморозке вкладов. Такое мнение во вторник, 1 июля, выразил глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Депутат считает, что подобная акция могла побудить граждан покупать квартиры и дома. Информацию сразу же растиражировали интернет-ресурсы.

При этом Банк России, правительство, Госдума и экспертное сообщество сразу же опровергли сведения.

— Деньги на депозитах работают на развитие экономики — за счет них банки выдают кредиты, которые в свою очередь обеспечивают им финансовые результаты для расчета с вкладчиками и выплаты процентов. Изымать средства частных лиц не имеет никакого практического смысла, — цитирует слова парламентария РИА Новости.

С 5 июля в России вступает в силу закон, позволяющий блокировать финансовые средства и иное имущество лиц и организаций, подозреваемых в причастности к диверсионной деятельности. Соответствующий указ ранее подписал президент страны Владимир Путин.