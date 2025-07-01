В России стартует эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ

Эксперимент по онлайн-информированию и взаимодействию при взыскании долгов за коммунальные услуги сегодня начался в России. Такое постановление утвердило правительство, передает ТАСС.

Цели эксперимента, в частности, повышение информированности граждан о наличии у них задолженности за ЖКХ, оптимизация нагрузки на мировых судей при вынесении ими приказов о взыскании задолженности и сокращение сроков взыскания этой задолженности.

В рамках эксперимента будут взаимодействовать государственная информационная система ЖКХ, автоматизированная система «Правосудие», портал госуслуг и Единая цифровая платформа в социальной сфере. Участие для граждан и организаций ЖКХ будет добровольным. Эксперимент продлится по 30 июня 2026 года.