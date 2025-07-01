В ЦБ сообщили о введении лимитов на выдачу автокредитов

Новые условия будут действовать с сегодняшнего дня и коснутся клиентов банков, у которых уже оформлены ссуды. Речь идёт о выдаче средств под залог машины или получении денег от микрофинансовых организаций.

Нововведения позволят ограничить долю высокорискованных кредитов, отметил регулятор. В случае если долговая нагрузка заёмщика больше 80%, то лимит не должен превышать 5% от общего объёма всех полученных ссуд.

Ранее в Центробанке сообщали, что ограничения установлены с запасом, это не повлияет на возможность получить средства для россиян, приобретающих автомобили.