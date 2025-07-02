Сколько зарплат нужно отложить россиянам на покупку машины с пробегом

В первой половине 2025 года для покупки подержанной Lada Vesta требовалось отложить 14 зарплат, а для Hyundai Solaris с пробегом — более 17 зарплат, следует из совместного исследования «Авто.ру» и hh.ru, о котором рассказывают «Известия». Аналитики рассчитали индекс доступности автомобиля — для этого использовались данные по средней стоимости Lada Vesta и Hyundai Solaris в объявлениях (возрастом от трех до десяти лет, с пробегом не более 200 тысяч, с тремя или менее владельцами), а также информация по медианному заработку, который предлагают работодатели в вакансиях, — в мае 2025 года медиана составляла 75 тысяч рублей.

По сравнению с декабрем 2024 года доступность авто немного увеличилась. Тогда среднестатистический житель РФ мог купить Lada Vesta за 14,7 медианной зарплаты, сейчас — за 14,1 зарплаты. Доступность Hyundai Solaris в декабре 2024-го составляла 17,2 зарплаты, в январе снизилась до 18,2 зарплаты, к апрелю-маю значение вернулось к 17,2.

Быстрее всего накопить на Lada Vesta получится у жителей Центрального (12,5 медианной зарплаты), Северо-Западного (13,2), Дальневосточного (13,6) и Уральского (15) федеральных округов. Дольше других потребуется копить жителям Сибирского (15,5), Приволжского (15,7) Южного (16,9) и Северо-Кавказского (17,8) федеральных округов. Похожая картина наблюдается и с доступностью Hyundai Solaris.