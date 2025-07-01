Названа требуемая для «нормальной жизни» в России сумма

Для «нормальной жизни» россиянам в среднем достаточно 81 тысячи рублей в месяц. Требуемую сумму назвали в очередном выпуске «Барометра экономического поведения домохозяйств в России», подготовленном НИУ ВШЭ, сообщает РБК.

По данным на осень 2024 года, необходимая сумма выросла на 14 процентов год к году. В 2023 году она составляла 70,8 тысячи рублей.

Большая часть граждан (почти три четверти опрошенных) называли требуемую сумму в пределах 30-100 тысяч рублей на человека в месяц. Около трети респондентов назвали достаточными 30-50 тысяч рублей, четверть — от 70 до 100 тысяч рублей в месяц.

Мужчины при этом называли большие суммы, чем женщины. Также выше запросы у молодежи и лиц среднего возраста, жителей крупных городов, респондентов с высшим образованием и тех, кто занят своим бизнесом.

По данным опроса, проведенного Anderida Financial Group, три четверти россиян оказались недовольны своей зарплатой. Почти половина респондентов — 47 процентов — утверждают, что их финансовое положение в 2025 году ухудшилось, у 40 процентов доход не изменился, а у 13 процентов — вырос. В целом получаемых денег достаточно для всех необходимых трат только у 25 процентов.