Кому насчитают налоги за переводы по банковской карте

Переводы на сумму от 15 до 100 тысяч рублей будут проходить упрощенную идентификацию банком, а свыше этой суммы — полную идентификацию отправителя и получателя. Это следует из вступивших в силу 1 июля поправок в Налоговый кодекс, которые ужесточают контроль банковских операций. Согласно нововведениям, теперь банки обязаны по запросу ФНС предоставлять данные о переводах, открытии и закрытии счетов. При этом разовые переводы от родственников не вызовут подозрений у налоговиков. Но если такие операции повторяются регулярно, а деньги поступают от клиентов и компаний, и являются оплатой труда — их могут расценить как доход, с которого нужно уплачивать налог. Кто заплатит налоги с переводов, выяснила «Парламентская газета».

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«Серые» фотографы и ведущие праздников

Согласно вступившим в силу нормам, банковские карты смогут заблокировать, если операция вызовет подозрения у Росфинмониторинга. Например, если карту используют дропперы для вывода украденных денег. Максимальный срок такой блокировки составит 10 рабочих дней. Теперь банки смогут оперативно информировать о сомнительных транзакциях Росфинмониторинг и ФНС.

Отдельно будут отслеживать операции от одного физлица другому, особенно если сумма поступлений не соответствует официальным доходам получателя. Фактически, если человек получает деньги за работу напрямую на карту, и такие переводы регулярны, то есть вероятность, что их расценят как налогооблагаемый доход. Переводы на сумму от 15 до 100 тысяч рублей будут проходить упрощенную идентификацию банком, а свыше этой суммы — полную идентификацию отправителя и получателя.

После вступления норм в силу ФНС опубликовало на своем сайте разъяснение, в котором подтвердило, что не все переводы облагаются налогом. Переводы от родственников или разовые переводы в качестве подарка не вызовут подозрений у налоговиков. Если, например, вернули крупный долг на карту, то при наличии доказательств такой перевод тоже не сочтут подозрительным. Именно регулярность переводов, содержание назначения и статус отправителя может стать основанием для проверки или блокировки счета.

В ведомстве также подчеркнули, что налоговики контролируют переводы в том числе по отраслевому признаку. Например, в поле зрения попадают «серые» фотографы, ведущие праздников, стоматологи и другие люди, которые оказывают услуги нелегально, то есть без заключения трудового договора, регистрации в качестве ИП или самозанятого.

Переводы родственникам — вне подозрений

Миссия налоговой службы состоит в том, чтобы отследить деньги, уплаченные за какую-то работу, и которые фактически являются доходом, подчеркнул «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, именно это ведомство будет определять, какие транзакции по карте должны облагаться налогом.

«Безусловно, все переводы не будут облагать налогом. При этом внимание к финансовым операциям сейчас довольно большое. Современные технологии позволяют все это видеть, фиксировать и определять характер таких операций. Переводить родственникам или друзьям можно спокойно. Главное, чтобы переводы не были связаны с незаконными операциями, тогда они не вызовут подозрений со стороны силовых структур», — пояснил Аксаков.

Депутат добавил, что те, кто проводят сомнительные транзакции уже, по сути, известны силовикам. Так, Центробанк создал специальную базу данных дропперов. Парламентарий отметил, что таких лиц — не более 0,5 процента от общего числа банковских клиентов. Поэтому подавляющее большинство людей могут не переживать, поскольку их не коснутся ограничения.