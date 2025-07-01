Россияне назвали требуемый им для «нормальной жизни» доход

Россиянам для «нормальной жизни» требуется доход в 81 тысячу рублей на человека в месяц. Об этом говорится в выпуске «Барометра экономического поведения домохозяйств в России» НИУ ВШЭ, передает РБК.

Уточняется, что исследование было проведено осенью 2024 года.

«В среднем россияне считали, что для "нормальной" жизни нужен доход в размере 81 тысячи рублей», — говорится в тексте.

С осени 2023 года показатель вырос на 14%. В прошлом году средний размер дохода, который россияне считали достаточным для «нормальной» жизни, составлял 70,8 тысяч рублей.

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Отмечается, что динамика представлений о нормальном доходе неоднородна. Для почти трех четвертей россиян эта величина варьируется от 30 до 100 тысяч на человека в месяц, около трети респондентов считают достаточной сумму в диапазоне от 30 до 50 тысяч рублей, еще четверть — от 70 до 100 тысяч рублей. Больше всего средний размер нормального дохода вырос за год у семей с высоким потребительским статусом и у семей с детьми до 18 лет.