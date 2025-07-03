Сенатор рассказала подробности о новой выплате для семей с детьми

Ежегодная семейная выплата — принципиально новый вид социальных дотаций для малообеспеченных семей с двумя и более детьми, так называемый налоговый семейный кешбэк, об этом рассказала в беседе с RT сенатор, эксперт АСИ Ольга Епифанова.

«Право на получение соцвыплаты будут иметь семьи, среднедушевой доход которых ниже 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Получателями могут быть родители, опекуны (попечители) не менее двоих детей до 18 лет, а также студентов очной формы обучения до 23 лет», — пояснила она.

Отмечается, что размер пособия определяется разницей между полной суммой уплаченного НДФЛ за предыдущий год и суммой налога, рассчитанного с того же дохода, но по ставке 6%.

«Непременное условие: получатели должны быть трудоустроены в России и уплачивать подоходный налог в бюджет страны. Вычет будут начислять как обычно, то есть чтобы получить выплаты в 2026 году, нужно платить НДФЛ в 2025 году. Первые заявки на выплаты можно будет подать уже в 2026 году лично в МФЦ или клиентской службе Социального фонда России, либо через личный кабинет Соцфонда, либо через единый портал «Госуслуг», — добавила сенатор.

Ранее в Госдуме рассказали, кому положена ежегодная семейная выплата.