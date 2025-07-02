Россиянам пообещали большую зарплату во второй половине июля

В июле вторая половина зарплаты третий месяц подряд будет больше, чем первая, рассказал «Газете.ру» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Это связано с числом рабочих дней в каждой половине месяца, однако перекос будет не таким значительным по сравнению с маем и июнем.

«В июле 23 рабочих дня — в первой половине месяца 11 рабочих дней, а во второй половине — 12 рабочих дней. В июне такое соотношение было 8 и 11 соответственно (19 рабочих дней), а в мае — 7 и 11 соответственно (18 рабочих дней)», - сообщил экономист.

К примеру, оклад составляет 71 тысячу рублей. В июле сотрудник получит аванс в размере 33 956,52, а по итогам месяца ему заплатят 37 043,48 рубля, привел расчеты Балынин.

«В июне у такого сотрудника за первую половину месяца выплаты были 26 008,74 рубля за вычетом налога, за вторую — 35 761,26 рубля, а в мае — 24 022,11 рубля за вычетом НДФЛ и 37 747,89 рубля соответственно», - уточнил эксперт.

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