В Госдуме рассказали о мошенничестве, нацеленном на фрилансеров

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал RT о новых способах мошенничества.

«Мошеннические схемы, нацеленные на фрилансеров, становятся всё более изощрёнными. Один из актуальных сценариев — предложение срочного заказа с предоплатой. Злоумышленники рассылают сообщения через мессенджеры и биржи фриланса, маскируясь под заказчиков. Фрилансеру обещают оплату вперёд за простое задание — например, перевод текста, дизайн визитки или обработку фото. Учитывая нестабильность доходов в этой сфере, предложение выглядит заманчиво, и человек теряет бдительность», — подчеркнул Немкин.

По его словам, далее ссылка на «подтверждение заказа» ведёт на фишинговый сайт, стилизованный под платформу фриланса или платёжный сервис. Жертву просят ввести номер карты, телефон и ФИО — якобы для оформления перевода. А затем — подтвердить «операцию» кодом из СМС.

На этом этапе мошенники получают всё необходимое для кражи денег со счёта или для входа в банковское приложение, уточнил парламентарий.

«Иногда используются поддельные личные кабинеты: после ввода данных фрилансеру даже демонстрируют «страницу с балансом» или «ожидающим заказом», чтобы не вызвать подозрений. Некоторые схемы дополнительно верифицируют жертву, предлагая пройти «подтверждение личности», что ещё глубже вовлекает человека в процесс и позволяет выведать больше персональных данных», — добавил он.

Чтобы защититься, важно запомнить простое правило: настоящие заказчики никогда не требуют ввода личных платёжных данных для перечисления аванса. Все оплаты на фриланс-биржах проходят через встроенные платёжные шлюзы, и они не требуют кодов из СМС, объяснил Немкин.