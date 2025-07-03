Назван самый выгодный месяц для отпуска в 2026 году

Самые дорогие месяцы месяца для отпуска в 2026 году - это январь, февраль и май, а наиболее выгодный - июль. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказали эксперты сервиса путешествий "Туту".

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Напомним, что Минтруд опубликовал проект календаря праздничных дней на следующий год. Так, новогодние каникулы будут длиться 12 дней (с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года). Кроме того, ожидаются пять длинных выходных: в феврале, марте, мае и июне. Еще получится отдохнуть в среду, 4 ноября.

"Можно выбрать одну из двух стратегий: дольше отдыхать или получить побольше отпускных. Отпускные будут больше, если взять отпуск в выгодный месяц и захватить выходные. Дольше отдыхать получится, если брать дни между праздниками. Правда, это не так выгодно, ведь чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже каждый такой день оплачивается", - пояснила руководитель отдела кадрового делопроизводства и расчета заработной платы в сервисе путешествий Анастасия Панова.

Однако, это касается только тех, кто работает на классической пятидневке, благодаря чему может делить отпуск на части.

Отпускные выплаты будут рассчитывать по новым правилам

Панова также добавила, что пока министерство представило лишь проект календаря, поэтому в процессе согласований документ еще может измениться. Однако в случае, если он останется таким, то самым выгодным месяцем для отпуска станет июль, так как в нем 23 рабочих дня.