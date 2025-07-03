Россиянам готовят новшество при оплате ЖКУ

Представители комитета Госдумы по ЖКХ выступили с инициативой введения в России более прозрачной и предсказуемой системы расчёта платы за содержание общего имущества в многоквартирных домах.

Как пишет «Парламентская газета», депутаты собираются внести соответствующие поправки в Жилищный кодекс, сообщает ИА DEITA.RU.

Их главная цель — избавление собственников от неожиданных начислений за «коммуналку» в конце года. В настоящее время расходы на содержание общего имущества распределяются между всеми владельцами квартир и арендаторами нежилых помещений пропорционально объёму жилплощади.

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Действующий порядок предусматривает ежемесячную оплату ОДН по усреднённым показателям, которые устанавливаются в каждом конкретном регионе. Перерасчёт с уточнением происходит в конце года на основе показаний общедомовых счётчиков. Такая схема оборачивается тем, что жильцам приходится оплачивать, так называемую, «13-ую квитанцию».

Кроме этого, нынешние правила не мотивируют собственников устанавливать счётчики, ибо плата в значительной степени определяется нормативом. Поправки предусматривают, что владельцы квартир смогут принять решение о ежемесячном расчёте платежа за ОДН исключительно по показаниям общедомовых счётчиков.

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