Названа самая подорожавшая за полугодие валюта в мире

Рубль в первом полугодии сильнее всех укрепился к доллару среди всех прочих мировых валют. Самую подорожавшую валюту назвало РИА Новости, проанализировав данные биржевых площадок.

Стоимость рубля к доллару за первую половину 2025 года выросла на 44,7 процента, существенно оторвавшись от резуьтатов других стран: второе место занял венгерский форинт (17 процентов), третье — шведская крона (16,5 процента). В пятерке сильнейших валют также оказались чешская (15,8 процента) и исландская кроны (15 процентов).