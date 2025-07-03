Впереди — «черный август»: к чему готовиться россиянам

Начиная с конца 90-х годов, экономисты закрепили за августом в России прилагательное «чёрный».

Это связано с тем, что в подавляющем большинстве случаев, этот месяц знаменуется заметным падением курса рубля по отношению к доллару, сообщает ИА DEITA.RU.

Как отмечают аналитики портала Profinance, «чёрный август» для нацвалюты РФ был таковым целых 20 раз за последние 26 лет — в это время оценка российской денежной единицы снижалась. При чём, иногда это происходило крайне драматическим образов.

Девальвация точно будет: к чему готовиться россиянам с долларами

Самый известный пример — это знаменитый дефолт 1998 года, в результате которого рубль обесценился в паре с долларом почти на 50%. Тогда для нацвалюты РФ это была самая настоящая катастрофа, которая обернулась потрясениями для всей экономики страны.

Менее резко, но всё равно очень значительно — сразу более чем на 10%, курс рубля падал к доллару в августе 2015 года. Тогда главной причиной резкой девальвации российской денежной единицы, среди прочих факторов, стал эффект от западных санкций.

Что касается августа 2025 года, то, как полагают эксперты, то он также может оказаться «чёрным». Всё дело в том, что многие экономисты ждут начала девальвации рубля уже в середине или конце июля. К августу этот процесс может выйти на новые обороты.

В последний месяц лета прогнозируется серьёзное повышение спроса на валюту США со стороны российских туристов. Кроме этого, в августе ожидается негативный эффект для курса рубля от весеннего снижения нефтяных цен. Также в РФ должен начать расти импорт.

Свою роль в ослаблении рубля может сыграть и снижение ключевой ставки Центрального банка страны в июле, вероятность которого, по мнению экспертов, постепенно повышается. Так что последний месяц сезона и в этом году имеет все шансы оказаться «чёрным».

Рублёвые накопления ждёт девальвация. Их покупательная способность будет снижена. Граждане смогут приобрести на тот же объём сбережений меньше товаров и услуг из-за инфляции, которая начнёт расти на фоне повышения курса иностранной валюты, предупредили эксперты.

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