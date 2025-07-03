Россиян предупредили о новой мошеннический схеме с ошибочным переводом

Новая часто встречающаяся схема обмана — «ошибочный перевод». Жертве на карту поступает небольшая сумма — например, 1 тыс. или 2 тыс. рублей. Спустя несколько минут ей звонит или пишет «отправитель» и вежливо просит вернуть деньги — ошибся номером, перевод предназначался другому человеку.

Об этом RT сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Чтобы не вызывать подозрений, мошенник может прикинуться растерянным подростком, пожилым человеком или курьером, ссылающимся на путаницу в номерах. Он даже может прислать скриншот платежа, чтобы «доказать» свою невиновность. Всё выглядит как обычная бытовая ошибка», — отметил он.

Далее, по словам парламентария, начинается главное — способ «возврата».

«Злоумышленник просит перевести деньги обратно не туда, откуда они пришли, а на другой счёт, мотивируя это тем, что карта, с которой он отправил средства, уже заблокирована. Иногда просят воспользоваться конкретным платёжным сервисом или терминалом. Особенно опасны случаи, когда жертву уговаривают установить «специальное приложение для возврата» — на деле это троян, ворующий банковские данные», — предупредил собеседник RT.

Пока жертва пытается разобраться, приходит новая смс — якобы из банка — с кодом подтверждения возврата или запросом на «подтверждение операции», объяснил Немкин.

«На самом деле этот код даёт мошенникам прямой доступ к банковскому аккаунту. С его помощью злоумышленники могут не только авторизоваться в системе, но и подтвердить любые финансовые операции — от перевода денег до оформления кредита», — заявил депутат.

По его словам, если гражданин получил неожиданный перевод — не стоит торопиться возвращать деньги.

«Первое, что нужно сделать — проверить историю операций в официальном приложении банка, а не доверять уведомлениям, которые могут быть фальшивыми. Убедитесь, действительно ли деньги поступили на счёт, а не просто отображаются в виде уведомления. Свяжитесь с банком через официальный номер и уточните, как действовать в такой ситуации. Никогда не отправляйте деньги на «другие» реквизиты по чужой просьбе», — подчеркнул он.

Отмечается, что мошенники часто используют социальную инженерию: могут представиться сотрудником банка, службы поддержки или даже полиции, утверждая, что «нужно срочно вернуть средства».