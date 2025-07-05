Неизвестный перевел пролежавшие 14 лет биткоины на сумму $2 млрд

РБК: неизвестный перевёл пролежавшие 14 лет биткоины на сумму $2 млрд
Неизвестный провёл операции с двумя криптовалютными кошельками, которые не трогали 14 лет.
Как сообщает РБК, на счетах с 2011 года хранилось 20 тыс. биткоинов. На момент поступления монет их общая стоимость составляла около $16 тыс., а по текущему курсу на момент перевода это более $2 млрд.
Ранее частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров предположил, что к концу сентября курс биткоина может составить $80—100 тыс.