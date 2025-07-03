Набиуллина выступила против одного вида инвестиций

Lenta.ru

Банк России не изменил своего отношения к вопросу использования криптовалюты для расчетов внутри страны и по-прежнему выступает против. Об этом заявила руководитель регулятора Эльвира Набиуллина. Ее процитировало ТАСС.

Набиуллина выступила против одного вида инвестиций
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По ее словам, регулятор не возражает, если особо квалифицированный инвестор оперировал криптовалютой для инвестиций во внешнеэкономической деятельности. Однако ЦБ не согласен с тем, чтобы ее использовали как средство платежа. Кроме того, Банк России, если учесть его отношение к рискованным и волатильным активам, не рассматривает возможность инвестиций в криптовалюту.

По информации ЦБ, на конец первого месяца весны предполагаемые остатки криптовалют в кошельках россиян достигли 827 миллиардов рублей. При этом 62,1 процента приходятся на биткоин, 22 процента — на эфириум, а 15,9 процента — на стейблкоины.

Также выяснилось, что определенный процент россиян не возражал бы против того, чтобы получать заработную плату в криптовалюте. Больше 50 процентов предпочли бы иностранные валюту. Исключительно рублевые оклады привлекли лишь восемь процентов опрошенных.