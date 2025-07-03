Набиуллина выступила против одного вида инвестиций

Банк России не изменил своего отношения к вопросу использования криптовалюты для расчетов внутри страны и по-прежнему выступает против. Об этом заявила руководитель регулятора Эльвира Набиуллина. Ее процитировало ТАСС.

По ее словам, регулятор не возражает, если особо квалифицированный инвестор оперировал криптовалютой для инвестиций во внешнеэкономической деятельности. Однако ЦБ не согласен с тем, чтобы ее использовали как средство платежа. Кроме того, Банк России, если учесть его отношение к рискованным и волатильным активам, не рассматривает возможность инвестиций в криптовалюту.

По информации ЦБ, на конец первого месяца весны предполагаемые остатки криптовалют в кошельках россиян достигли 827 миллиардов рублей. При этом 62,1 процента приходятся на биткоин, 22 процента — на эфириум, а 15,9 процента — на стейблкоины.

Также выяснилось, что определенный процент россиян не возражал бы против того, чтобы получать заработную плату в криптовалюте. Больше 50 процентов предпочли бы иностранные валюту. Исключительно рублевые оклады привлекли лишь восемь процентов опрошенных.