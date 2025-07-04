В Москве отменили статус предпенсионера: каких льгот лишились граждане

В Москве с 1 января 2025 года изменились правила получения статуса предпенсионера. Теперь его могут оформить только москвичи, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин до конца 2024 года. Гражданам, которые достигли этого возраста начиная с 1 января 2025 года, статус предпенсионера больше не присваивается.

Изменения негативно скажутся на качестве жизни пожилых граждан, заявил Банки.ру депутат Московской областной думы, эксперт Торгово-промышленной палаты Анатолий Никитин.

«Многие остаются без региональных льгот. В том числе без бесплатного проезда в городском транспорте и пригородных электричках, бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение и возмещения расходов на ж/д проезд до места лечения, бесплатного протезирования зубов и ремонта зубных протезов», - перечислил Никитин.

Федеральные льготы, положенные предпенсионерам, у москвичей сохраняются – на федеральном уровне статус предпенсионера присваивается автоматически при достижении 55-летнего возраста для женщин и 60-летнего для мужчин, отметил эксперт. Это в том числе освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц, вычет по земельному налогу, запрет на увольнение из-за возраста и дополнительные выходные для диспансеризации. Кроме того, у москвичей-предпенсионеров сохранилась возможность вступить в городскую программу «Московское долголетие».

В России пенсионного возраста достигли более 42 миллионов человек, предпенсионного — около 9 миллионов, из них 8 миллионов человек вынуждены продолжать работать, привел статистику депутат. По его словам, ежегодно статус предпенсионера получает порядка 800 тысяч человек.