Теперь аферисты используют многошаговую схему‚ играя на страхе пожилых людей потерять сбережения.

Сначала злоумышленник звонит по телефону под видом социального работника или сотрудника госучреждения и убеждает пенсионера обратиться в МФЦ якобы для «перерасчёта пенсии». Когда человек приходит в многофункциональный центр, ему объясняют, что это был звонок от мошенников.

Через некоторое время пенсионеру звонит мошенник под видом сотрудника ФСБ и утверждает, что ему из МФЦ передали информацию о попытке обмана и теперь ведётся расследование. Псевдосотрудник ФСБ запугивает пенсионера и уговаривает «защитить деньги» — перевести их на «специальный счёт».