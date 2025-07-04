Россиянам предрекли сокращение доходов из-за повышения налогов

В этом году планируется переход к новой системе налогообложения — пятиступенчатой шкале НДФЛ, что приведет к уменьшению доходов населения России на 0,4%. В результате замедлится рост ВВП, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков «Высшей школы экономики» (ВШЭ).

В материале говорится, что в 2024 году потребление домохозяйств составило 2,9% из 4,3% экономического роста против 3,8% из 4,1% годом ранее. Увеличение государственных доходов может частично компенсировать потери, считают эксперты.

Сообщается, что в сравнении с 2024 годом были уменьшены условия для повышения налоговых ставок. Теперь, чтобы перейти на ставку 15%, необходимо достичь суммы налогооблагаемой базы в 2,4 миллиона рублей, тогда как раньше этот порог составлял 5 миллионов.

На самом балансе денежных доходов, расходов и сбережений населения увеличение налогового бремени не сказывается, уточняют авторы исследования. Однако, по их словам, нововведения могут привести к сокращению потребления отдельных видов товаров и услуг и одновременно — к увеличению расходов на обязательные платежи и разнообразные взносы.

Подчеркивается, что снижение потребления домохозяйств тормозит рост ВВП. Потребительские расходы составляют около половины российского ВВП (98,3 трлн руб., или 49,6% в 2024 году) и являются крупнейшей составляющей экономического роста, превосходя по объему государственное потребление (18,9%), валовое накопление (26,6%), экспорт (22,3%) и импорт (минус 17,9%).

Сколько вкладов нужно открыть для максимальной выгоды

Ранее председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Егор Диашов заявил агентству «Прайм», что до 1 декабря 2025 года россиянам необходимо уплатить налог на доходы по вкладам за 2024 год. Он отметил, что это следует сделать, если сумма дохода по вкладам превышает необлагаемую сумму.