Россиянам спрогнозировали замедление роста доходов по одной причине

В этом году рост доходов россиян замедлится из-за повышения налогов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитиков Высшей школы экономики (ВШЭ).

С 2025 года в России начала действовать пятиступенчатая прогрессивная шкала Налога на доходы физических лиц (НДФЛ), напомнили эксперты. По сравнению с 2024-м пороги перехода к более высоким ставкам налогообложения были снижены.

Теперь переход к ставке в 15 процентов осуществляется при достижении уровня ежегодных доходов в 2,4 миллиона рублей вместо прежних 5 миллионов. В результате под эту категорию попала значительная часть российских домохозяйств. В итоге прирост реальных располагаемых доходов населения в 2025-м сократится на 0,4 процента. И это без учета снижения располагаемых доходов из-за планируемого увеличения НДФЛ на проценты по вкладам в банках в 2,3 раза по сравнению с уровнем 2024-го, пришли к выводу аналитики.

В целом вышеуказанное замедление не окажет сильного воздействия на баланс доходов, расходов и сбережений населения. Однако увеличение налогового бремени может отразиться на покупательских привычках россиян. От некоторых видов привычных товаров и услуг придется отказаться, или сократить их потребление на фоне роста расходов на обязательные платежи и разнообразные взносы. Это произойдет в том числе из-за увеличения налогов на потребление. Все эти факторы в конечном счете могут привести к популяризации сберегательной модели финансового поведения граждан, резюмируют в ВШЭ.

Пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ в России предполагает обложение ежегодных доходов до 2,4 миллиона рублей по ставке в 13 процентов. Граждане с окладами 2,4-5 миллионов с этого года будут уплачивать НДФЛ по ставке в 15 процентов, от 5 до 20 миллионов — 18 процентов, от 20 до 50 миллионов — 20 процентов. Максимальную же планку в 22 процента власти установили для россиян с годовым доходом свыше 50 миллионов рублей. В Минфине утверждали, что подобное распределение налогового бремени является более справедливым по сравнению с тем, которое существовало раньше (ставка в 13 процентов для доходов до 5 миллионов рублей в год и 15 процентов — для окладов свыше 5 миллионов). В качестве еще одной причины налоговых изменений называлось увеличение поступлений в федеральный бюджет.