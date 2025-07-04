В России спрогнозировали обвал цен на два продукта

В текущем месяце стоимость дынь в торговых точках России упадет как минимум в 1,5 раза по сравнению с июнем, а арбузов — в 2-2,5 раза, к сентябрю — в 2,25-2,5 раза и 3,5-4 раза соответственно. Об этом заявил в беседе с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам собеседника, цены снизятся «из-за фактора сезонности». Он отметил, что в настоящее время на полках магазинов преобладают арбузы и дыни зарубежного производства. Однако, как только на прилавки начнут активно поступать отечественные продукты, цены на них значительно снизятся, добавил Балынин.

По его прогнозам, удешевление арбузов и дынь начнется примерно во второй половине июля и достигнет своего минимума в конце августа — начале сентября. Собеседник полагает, что в этот период магазины будут активно предлагать бахчевые культуры, стремясь реализовать как можно больше товаров. По его словам, сети будут конкурировать за покупателя, в том числе посредством проведения акций, которые будут привлекательны для покупателей.

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Он предположил, что если урожай будет особенно богатым, то стоимость арбузов и дынь может упасть еще сильнее, чем ожидалось, особенно с учетом сезонных скидок. Подобное значительное снижение цен на бахчевые культуры происходит каждый год в летний сезон, и это уже стало закономерностью, указал эксперт. В крупных магазинах России стоимость 1 кг дыни начинается от 220 рублей, а арбуза — от 70 рублей.