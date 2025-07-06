Россияне рассказали, какой доход они считают нормальным для жизни

Средний месячный доход, необходимый россиянам для «нормальной» жизни, осенью 2024 года составил 81 тысячу рублей. Такие данные привел РБК со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ «Барометр экономического поведения домохозяйств в России».

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Результаты последнего опроса показали, что сумма стала на 14% больше, чем осенью 2023 года (70,8 тыс. рублей). Респонденты оценивали сумму, нужную семье, подобной их собственной, в расчете на одного человека в месяц для нормальной жизни.

При этом, вне зависимости от текущего уровня жизни, реальный доход опрошенных оказался примерно на 50 тысяч рублей ниже названной ими «нормальной» суммы.

Треть респондентов назвали «нормальной для жизни» сумму от 30 до 50 тысяч рублей, четверть — от 70 до 100 тысяч рублей. Лишь 14% сочли достаточным доход менее 30 тысяч рублей, а для 6% приемлемый уровень начинается от 150 тысяч рублей.

Наибольший рост представлений о «нормальном» доходе за год зафиксирован у жителей Уральского и Южного федеральных округов (на 28-29%), у семей с детьми (на 25%) и у обеспеченных домохозяйств, способных без затруднений покупать автомобиль или бытовую технику (на 24–26%).

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